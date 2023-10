Cinquecento anni fa la ’Battaglia delle botti’

Per iniziativa delle associazioni San Macario e Consorteria dei Ceroni, venerdì 27 ottobre, alle 18.30 nella sala Gardi dell’ex convento dell’Osservanza di Imola (Via Venturini 2), sarà ricordata la cosiddetta ’Battaglia delle botti’ che esattamente 500 anni fa vide scontrarsi a Casola Valsenio, sotto la Rocca di Ceruno, i ghibellini imolesi e i guelfi casolani.

Relatore all’incontro sarà è l’imolese Pier Giacomo Rinaldi Ceroni, originario di Casola Valsenio, presidente della Consorteria che riunisce in associazione i discendenti dei vari rami dei Ceronesi.

Il 26 ottobre 1523 il senato imolese diede la più ampia autorità a Guido Vaini "affinché nei modi opportuni e necessari riduca all’obbedienza del Comune di Imola le comunità e gli uomini di Casola Valsenio, Bagnara e Valsalva, renitenti alla obbedienza del Comune di Imola e dei suoi ufficiali".

In effetti, i Ceronesi che dall’alto della loro rocca dominavano, non solo in senso fisico, l’abitato di Casola, erano insofferenti a qualsiasi potere, come risulta in una descrizione del Presidente di Romagna nella quale si può leggere: "Quelli Ceroni sono una famiglia fra le montagne di molti uomini, che ogni giorno ci fanno qualche sgarbo e non dubitano della Corte, per essere in sito forte e in numero assai".

Il 28 ottobre Guido Vaini e Ramazzotto Ramazzotti, con una imponente schiera di fanti, cavalieri e bombarde, che comprendeva ben 44 casati, raggiungono Casola, dove incendiano circa 80 case e due chiese, quindi sferrano l’attacco a Ceruno risalendo il pendio che porta alla rocca.

Brevemente, per non togliere spazio ed interesse alle parole del relatore, si può ricordare che i Ceronesi, grazie ad un astuto utilizzo di botti da vino riuscirono a ricacciare gli assalitori che subirono numerose perdite.

Guido Vaini tenta di fermare i suoi, rifiutando di credere che si lasciassero atterrire da un "pugno di villani", ma anche lui è costretto alla fuga a cavallo attraverso i sentieri del bosco.

Ai bordi di un fossato il Vaini viene arpionato nella camicia di maglia metallica da un ceronese ma, spronando il cavallo, riesce a fuggire con un gran balzo del destriero oltre il fossato. Il luogo è ancor oggi è conosciuto come "il salto del Vaino".

Beppe Sangiorgi