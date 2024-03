Cinquetti, vita da romanzo

Alle 21 di stasera, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo, sarà presentata l’autobiografia della cantante, conduttrice e attrice Gigliola Cinquetti. Il volume, dal titolo ’A volte si sogna’, è edito da Rizzoli. L’incontro, ad ingresso libero, sarà introdotto da Daniele Serafini e rientra nella rassegna del ’Caffè letterario’

In questo romanzo autobiografico, Gigliola Cinquetti svela al pubblico il proprio mondo interiore, la personalità appassionata e combattiva, l’attitudine sempre curiosa. È un racconto letterario in cui una ragazzina, camminatrice e lettrice accanita, innamorata dell’Iliade, dopo anni di lezioni pomeridiane di musica si ritrova proiettata nel mondo del successo, quando a 16 anni vince Sanremo con ’Non ho l’età’, inconsapevole della società che la circonda e soprattutto delle etichette che le cuciono addosso. Da chi la giudica retriva e antipatica a chi la vede come una madonna, arrivando a metterle un neonato in braccio.

Come trascinata da un fiume in piena, lei, con le sue canzoni, comincia a girare il globo dalla Francia al Giappone, dalle cascate del Niagara al Cile. Ed è proprio questo peregrinare ad aprirle la mente, a formarle opinioni politiche. La Cinquetti è apparsa come ospite all’ultimo festival di Sanremo, a 60 anni dalla vittoria al festival, cantando il brano vincente: ’Non ho l’età’