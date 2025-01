Cintura allacciata dietro la schiena, patente ritirata

Nottata di controlli con etilometro contro le stragi del sabato sera per gli agenti della Polizia locale di Ravenna tra la statale 16 a Fosso Ghiaia, via Romea e il cavalcavia di viale Europa. Su 33 controlli a 45 persone all’1.15 di ieri gli agenti hanno ritirato la patente con sospensione per 7 giorni a un 35enne del Sud Italia residente a Ravenna, fermato con la cintura di sicurezza allacciata dietro la schiena. All’1.50, poi, è stata fermata una Opel condotta da un cittadino del Gambia con al posto del passeggero un 24enne connazionale che ha consegnato due palline di hashish ed è stato segnalato. Infine gli agenti hanno denunciato una 20enne neopatentata, alla guida con un tasso alcolemico di 0,94 g/l.