Cinzia Damassa, sabato Le Malakas

Domani sera, alle 21.30, al Mama’s di Ravenna, andrà in scena lo spettacolo teatrale

’Cronaca di una separazione’.

Liberamente ispirato dai lavori di Henrik Ibsen e Gabriel Garcìa Marquez, con Cinzia Damassa, è adattato e diretto da Roberto Cajafa.

Un po’ di trama: una donna ricapitolando le fasi del suo matrimonio in crisi mette in luce parti di se che non conosceva e sussulta vedendo finalmente quanto abbia voluto non vedere. Sarà l’esempio di un eroico personaggio teatrale femminile a ispirarle il gran finale.

Sabato sarà invece la musica a farla da padrona al Mama’s, con le Malakas: quattro cantanti, Wilma Matsombe, Ginevra Manias, Letizia Guerra, Emilia Caricasulo, e il pianista Andrea Bonetti.