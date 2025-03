Ciotole d’Autore 2025: ceramica e solidarietà

Tornano le ciotole solidali. L’Ente Ceramica Faenza organizza anche per quest’anno l’evento benefico ’Ciotole d’Autore’. L’iniziativa vedrà il suo momento finale giovedì 20 marzo al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Nato nel 2012, da un’idea della ceramista Mirta Morigi, il progetto, organizzato da Ente Ceramica Faenza e in collaborazione con il Comune di Faenza e il Rotary Club Faenza, mette in vendita ciotole che i partecipanti dell’ultima edizione di Argillà Italia donano a Ente Ceramica per sostenere le proprie iniziative ma anche per scopi benefici. Sin dalla sua istituzione, infatti, l’evento contribuisce a sostenere enti e associazioni con finalità sociali.

Con l’edizione 2025 parte del ricavato sarà devoluto ad Anffas Faenza, che persegue finalità di solidarietà e promozione sociale a favore di persone con disabilità intellettiva.

Saranno 130 le ciotole che durante la serata del 20 marzo, al Mic, dopo la cena, alla quale si potrà partecipare, verranno sorteggiate tra coloro che aderiscono all’iniziativa acquistando il biglietto.

La serata di giovedì 20 marzo si aprirà alle 19 con una cena a buffet curata dalla cooperativa Botteghe e Mestieri, seguita alle 20.30 dalla lotteria benefica, durante la quale sarà possibile aggiudicarsi una delle 130 ciotole donate dai ceramisti che hanno partecipato all’edizione di Argillà Italia 2024. Il costo della cena è di 15 euro, mentre il biglietto per la lotteria ha un costo di 25 euro (si può possibile prenotare solo la cena, solo la lotteria o entrambi).

In anteprima all’evento, da martedì 11 a mercoledì 19 marzo, le ciotole saranno esposte presso Spazio Ceramica (via Pistocchi 16, Faenza), dando al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino queste opere d’arte uniche.

"Come amministrazione – spiega il sindaco Massimo Isola – siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno ’Ciotole d’Autore’, un evento che valorizza la nostra tradizione ceramica e, allo stesso tempo, dimostra grande sensibilità verso le esigenze della comunità".

Continua: "Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare strumento di solidarietà e inclusione sociale. Ringraziamo Ente Ceramica Faenza, il Rotary Club Faenza, il Mic e tutti i ceramisti che hanno aderito anche a questa edizione con il loro prezioso contributo".

Per prenotare il ticket cena o lotteria scrivere a info@enteceramica.it o telefonando al MIC Faenza: 0546697311. Il pagamento e il ritiro dei biglietti avverranno direttamente il giorno dell’evento (20 marzo) presso il Museo delle Ceramiche. Disdette entro il 17 marzo.