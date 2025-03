’Ciotole d’Autore’, la ceramica per il sociale

L’arte ceramica diventa veicolo di solidarietà con l’edizione 2025 di Ciotole d’Autore, l’iniziativa benefica organizzata da ente Ceramica Faenza in collaborazione con il Comune di Faenza e il Rotary Club Faenza. La serata conclusiva si terrà giovedì 20 marzo al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza (Mic), offrendo al pubblico un’occasione per coniugare cultura, arte e beneficenza. Nato nel 2012 su iniziativa della ceramista Mirta Morigi, Ciotole d’Autore prevede la vendita di ciotole donate dagli artisti partecipanti all’ultima edizione di Argillà Italia. Il ricavato dell’iniziativa, oltre a sostenere le attività di ente Ceramica Faenza, andrà a favore di Anffas Faenza, associazione impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità intellettiva. "Anche quest’anno – spiega il presidente del Rotary Club Faenza, Scipione de Leonardis – destiniamo il ricavato della vendita delle ciotole per sostenere realtà impegnate nel sociale. Per questa edizione abbiamo scelto Anffas, lanciando un messaggio di supporto e resilienza alle associazioni del territorio che operano per le persone con disabilità e altre fragilità. Oggi, più che mai, questo gesto assume un significato ancora più importante". "Come amministrazione – dichiara il sindaco Massimo Isola – siamo fieri di rinnovare il nostro sostegno a Ciotole d’Autore, un evento che esalta la tradizione ceramica di Faenza e, al contempo, esprime un forte senso di responsabilità sociale. Questa iniziativa dimostra come la cultura possa essere un potente strumento di inclusione e solidarietà. Un ringraziamento speciale va a ente Ceramica Faenza, al Rotary Club Faenza, al Mic e a tutti i ceramisti che, con la loro generosità, rendono possibile questa manifestazione". Le ciotole, vere e proprie opere d’arte uniche, saranno esposte fino a mercoledì 19 marzo nello Spazio ceramica (via Pistocchi 16, Faenza), dando al pubblico l’opportunità di ammirarle da vicino. La serata del 20 marzo al Mic inizierà alle 19 con una cena curata dalla cooperativa ’Botteghe e mestieri’ (costo 15 euro). A seguire, dalle 20.30, avrà luogo l’attesa estrazione della lotteria: i partecipanti, in base all’ordine di estrazione del proprio biglietto, potranno scegliere tra le 130 ciotole messe a disposizione dagli artisti di Argillà Italia 2024. Per prendere parte all’evento è necessaria la prenotazione del ticket ’cena’ (costo: 15 euro) o ’lotteria’ (costo: 25 euro) o entrabi, scrivendo a info@enteceramica.it o telefonando al Mic Faenza (0546 697311). Il pagamento e il ritiro dei biglietti avverranno direttamente la sera dell’evento. Le disdette sono accettate entro il 17 marzo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della ceramica e per tutti coloro che vogliono contribuire a un’iniziativa di grande valore sociale.