Cipriani: "Ci speravamo che i tifosi venissero ad Alessandria"

"Ci speravamo con tutto il cuore che i tifosi potessero venire ad Alessandria per sostenerci nella partita contro la Juventus Next Gen". Nel dibattito che in questi giorni ha animato il popolo dei tifosi giallorossi, si è inserito ieri anche il presidente Ignazio Cipriani che, sul web, ha esternato il proprio pensiero su un tema molto dibattuto. La questione è nota. Gli ultras della Mero hanno deciso di disertare la trasferta di domani, in segno di protesta contro le ‘squadre B’ dei grandi club, emblema di un calcio malato, che – come si legge nel loro comunicato – toglie spazio a città e tifoserie vere. Il n.1 giallorosso è apparso rammaricato per la decisione presa dalla curva: "Abbiamo visto quanto il supporto dei tifosi faccia un’enorme differenza per noi. Quando ci sono loro a supportarci, la squadra reagisce bene". Cipriani non è sceso nello specifico, evitando dichiarazioni polemiche contro le squadre U23, ma ha comunque aggiunto: "In ogni caso, penso che dovremmo avere i nostri tifosi sempre con noi, perché, comunque, ci danno quella spinta in più. È come avere un uomo in più in campo".