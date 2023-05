Cipriani in piazza Baracca diventa bottega storica

Ieri mattina l’assessora comunale allo sviluppo economico e attività produttive Annagiulia Randi e il presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli hanno consegnato il riconoscimento di Bottega Storica al negozio Cipriani di piazza Baracca a Ravenna. Erano presenti Itala Cipriani e i figli Paola e Stefano Perani.

Nel 1946, quando Renzo Cipriani, proveniente da Prato, aprì con Elsa la sua attività a Ravenna, tutto era diverso. Per cominciare, era appena passata la bufera della guerra. La gente aveva poco di tutto, o in qualche caso più niente, e l’attitudine pratese al trattamento e riutilizzo del materiale tessile determinò l’attività, che si svolgeva alle spalle della Basilica di San Vitale, nello stabile che era stato un antico monastero oggi demolito, in via Don Minzoni. Allora i Cipriani trattavano anche tappezzerie, biancheria, materassi, semplicemente quello che c’era, e dall’arrivo delle truppe Usa si affacciarono anche indumenti come i primi jeans e indumenti militari che mezzo secolo dopo faranno impazzire le nuove generazioni.

Il monastero fu abbattuto nei primi anni ’60, e questo costrinse a trovare una nuova sede, che da allora (1963) non è cambiata, in piazza Baracca, avamposto del salotto commerciale elegante della città. Tutto cambiava e anche la merceologia si focalizzava; la diffusione del jeans in quegli anni trovò i Cipriani pionieri e già specializzati, al lavoro in quella che diventò la jeanseria della città. Stefano lavora dai 18 anni nell’azienda di famiglia, dopo il liceo artistico, e la sorella Paola dopo il diploma di geometra. È la terza generazione, e i locali sono stati rimodernati nel ’96.