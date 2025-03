Cipriani, Ravenna ci crede: "Non siamo ancora sazi. No allo stadio nuovo, riqualificazione del Benelli"

Presidente Cipriani, lei è alla guida del Ravenna da 7 mesi. Si aspettava di vincere così presto un trofeo? "Gli obiettivi che ci siamo posti a inizio stagione erano quelli di vincere sia il campionato, sia la Coppa Italia. È importante porsi degli obiettivi, perché bisogna svegliarsi la mattina con le idee chiare, sapendo cosa si vuole raggiungere, per poi mettersi al lavoro con determinazione".

Il primo obiettivo è stato raggiunto. Adesso, sotto col secondo... "Sinceramente, mi aspetto di raggiungere entrambi gli obiettivi, perché abbiamo creato un gruppo solido, ambizioso e capace, sia dentro che fuori dal campo, e di cui vado molto fiero".

È felice? "Vedere che il nostro lavoro sta già dando frutti è davvero eccezionale. È stato un grande lavoro di squadra, ma il nostro percorso è solo all’inizio. Vincere la Coppa Italia è stata un’emozione straordinaria. Vedere la gioia dei tifosi, l’ha resa ancora più speciale. Ora, testa al prossimo obiettivo!".

È soddisfatto del supporto di tifosi e sportivi? "Assolutamente sì! Il supporto che abbiamo ricevuto dai tifosi è stato pazzesco, soprattutto in trasferta. A Teramo erano 800, ed è stato un momento davvero emozionante. La passione dei nostri sostenitori è incredibile, e vogliamo continuare a renderli orgogliosi".

Si aspettava una risposta così positiva da parte della piazza? "Alla presentazione in piazza del Popolo c’era già un’energia grandissima, ma quello che è successo nei mesi successivi ha superato ogni aspettativa. Abbiamo costruito tanto in poco tempo. La squadra ha mostrato tanto carattere e i tifosi ci hanno seguito con passione. Questo è ciò che ci dà forza".

Come è stato accolto dalla città? "Fin da subito ho sentito un’accoglienza davvero calorosa. Ravenna è una città bellissima, con una grande storia. E il calcio è amato da tutti. Il nostro primo obbiettivo era quello di lavorare al senso di appartenenza. Oggi vediamo sempre più persone che si identificano con i nostri colori. Questo ci dà molta motivazione a fare sempre meglio".

Com’è il rapporto con l’amministrazione comunale? "Positivo e di grande collaborazione. Il Ravenna FC è una risorsa ‘della’ e ‘per’ la città. Poter lavorare insieme alle istituzioni è fondamentale per crescere".

Cosa prova quando vede il Benelli gremito? "Ogni volta che entro al Benelli e vedo lo stadio pieno è sempre una grande emozione. Il calore dei nostri tifosi, la passione sugli spalti, familiari e amici che ci supportano... sono sensazioni che restano dentro".

Quali sono i prossimi passi nel vostro progetto? "Vogliamo costruire un Ravenna sempre più forte e strutturato, sia dentro che fuori dal campo. Stiamo lavorando per migliorare la squadra, per potenziare il settore giovanile e per fare crescere il club in modo solido e ambizioso. Vogliamo che il Ravenna diventi una realtà importante nel calcio nazionale".

Lei è un uomo di successo, cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio? "Fare discorsi non è il mio forte, ma vedo sempre più chiaramente che questa squadra ha una qualità straordinaria, quella di non mollare mai, non arrendersi, restare uniti nei momenti difficili. Quando tutti ci danno per finiti, troviamo la forza di reagire e uscirne vincitori. Se avessi dovuto scegliere una caratteristica per il Ravenna FC, sarebbe stata proprio questa. Vedere che è già nel nostro dna, mi riempie di orgoglio. Per raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo continuare su questa strada: lavorare sodo e credere nelle nostre capacità".

Come giudica l’operato del tecnico Marchionni e dello staff? "Marchionni ha fatto un lavoro fantastico. È arrivato in un momento molto difficile, ma ha subito dato una forte identità alla squadra, riuscendo a creare un gruppo solido e con una mentalità vincente. I risultati parlano da soli".

Cosa serve ora per conquistare la promozione in Serie C? "Vincerle tutte! Ogni partita sarà importante. Dobbiamo affrontarle tutte con la stessa determinazione. La squadra è carica, i tifosi sono fantastici e quindi siamo pronti a dare il massimo in ogni sfida".

Lo scontro diretto contro il Forlì di domenica 23 sarà decisivo? "Sarà una gara cruciale per il nostro cammino. Affrontiamo una squadra forte, ma abbiamo l’opportunità di fare un passo importante verso il nostro obiettivo. Daremo tutto in campo per ottenere un risultato positivo".

Cosa c’è da migliorare a livello societario? "Sono molto soddisfatto del mio team di lavoro. Lavoriamo ogni giorno sugli aspetti da migliorare che, ovviamente, avendo iniziato da pochi mesi, sono molteplici. Al momento posso dire che siamo molto attivi sul miglioramento delle strutture, sull’organizzazione del settore giovanile e sul rendere il Ravenna FC un brand conosciuto a livello internazionale".

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? "Ci saranno tante novità. Stiamo lavorando su iniziative che coinvolgeranno i tifosi, perché vogliamo che il Ravenna sia sempre più vicino alla sua gente".

E lo stadio Benelli? Verrà finalmente smantellato il ‘ferro’ come deciso di recente ad esempio a Piacenza? In ogni caso, sarà sufficiente per il calcio professionistico? "Con i lavori che sono stati fatti quest’estate e con quelli previsti nei prossimi 2 anni, il Benelli potrà tranquillamente soddisfare le esigenze del calcio ‘pro’. La priorità è avere uno stadio all’altezza della passione dei tifosi e del progetto che stiamo costruendo".

C’è la possibilità di uno stadio nuovo? "Per ora ci stiamo concentrando sul miglioramento delle strutture esistenti, in particolare del Benelli, per renderlo ancora più adatto alle nostre necessità. In futuro, valuteremo anche nuove infrastrutture, ma di pari passo con la crescita del progetto".