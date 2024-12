Circolazione ferroviaria sospesa tra Faenza e Marradi per allerta arancione

Dalla mezzanotte di ieri e per l’intera giornata di oggi la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa a seguito dell’allerta arancione diramata nell’area. La riattivazione del servizio è prevista ad allerta meteo rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Lo cominciano le Ferrovie dello Stato, precisando che sono previste corse con bus tra Faenza e Marradi con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

Ieri, intanto, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, principalmente per rimuovere rami caduti sulle strade a causa del forte vento. Senza gravi conseguenze un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Prada, nel Faentino.

Intanto anche per oggi la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per criticità idraulica, costiera, stato del mare e vento, e arancione per criticità idrogeologica e per possibili temporali.