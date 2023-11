Circolazione sconvolta a Sant’Agata sul Santerno

Sono il titolare del bar Centrale di Sant’Agata sul Santerno. Dall’alluvione del 17 maggio, lavorando 12 ore al giorno, il primo luglio, alla meglio, sono riuscito a riaprire il mio bar con l’aiuto di tanti amici, parenti e sconosciuti. Siamo stati la seconda attività a riaprire. Con tanta fatica ha riaperto anche la farmacia, la banca, il forno del mercato, la posta. Sembrava di essere tornati alla normalità, quando una mattina ci siamo ritrovati la piazza piena di container, uno per la posta , uno per la biblioteca che avevano aperto nella posizione più naturale, vale a dire davanti alla biblioteca.

La circolazione è stata sconvolta mettendo un senso unico nella corsia della piazza, chiudendo l’altra corsia che serviva per uscire mandando i veicoli che entrano in un budello dove è faticoso transitare ed impossibile per veicoli più grossi visto che chi mi porta il latte deve uscire contromano, il camion dei giornali uguale.

Allora mi chiedo: i nostri amministratori avevano paura che ci dimenticavamo di essere alluvionati? Questo accampamento poteva essere dislocato in altri luoghi. Tutto questo è stato deciso senza interpellare nessuno delle attività coinvolte e visto che non siamo in una grossa città mi sembrava il minimo dopo tutto quello che abbiamo passato.

Ivano Grilli

Bar Centrale di Sant’Agata

sul Santerno