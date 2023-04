Circoli del Pd aperti per il tesseramento

Domani, domenica e lunedì i circoli del Pd ravennate saranno aperti per il lancio della campagna di tesseramento 2023. In questo lungo weekend il partito ravennate, sarà presente con banchetti per la tradizionale distribuzione dei garofani, pranzi, feste e circoli aperti per avviare la prima campagna di tesseramento post congresso. "Facciamo appello ai nostri iscritti, ai nostri elettori e ai nostri simpatizzanti – dice il segretario Pd, Alessandro Barattoni – affinché rinnovino o facciano per la prima volta la tessera del Partito democratico. Il nostro partito ha scelto, da tempo, fonti di finanziamento trasparenti e tracciabili: le nostre feste, il contributo degli eletti e il tesseramento" e "dopo l’elezione della segretaria, Elly Schlein abbiamo organizzato incontri e momenti di confronto in tutta la provincia per discutere di temi e dare continuità al congresso costituente. E’ emersa attenzione e preoccupazione a temi per noi identitari come il lavoro, l’ambiente e la sanità oltre ad una grande preoccupazione per le proposte del governo in tema di delega fiscale e stato sociale".