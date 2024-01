Circolo Arci Prometeo. Il libro ’Cronache dal fondale’

Venerdì alle 20.45 presso il circolo Arci Prometeo, presentazione del volume ’Cronache dal fondale’ (editrice Clinamen), con l’autore Paolo Missiroli. Letture di Michela Lusa, interventi e riflessioni sull’emergenza alluvione con Lucia Marchetti (Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio) e Tommaso Ambrosini (Società Italiana Psicologia dell’Emergenza - SIPEM). "La scena – si legge nella nota – è l’alluvione romagnola del maggio 2023, in particolare nella zona tra Faenza e Solarolo. L’oggetto è l’insieme di umani e non-umani, di Terra e Cielo, di Acqua e Terra, che compone il paesaggio in cui l’alluvione ha avuto luogo. Gli agenti, coloro che generano effetti su questo paesaggio e l’uno nei confronti dell’altro, sono demoni, bambine, galline, ragni, come nelle antiche leggende romagnole". Paolo Missiroli insegna Storia e Filosofia nelle scuole superiori e Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.