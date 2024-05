Circolo della spada. Successi per gli Under 14

Un argento e tre settimi posti. È il bottino Circolo ravennate della spada al 60° Gran Premio giovanissimi di Riccione, dove il sodalizio giallorosso si è presentato con ben 23 atleti under 14. Il risultato più importante è senz’altro il titolo di vicecampionessa italiana conquistato da Alea Mileo nella categoria giovanissime. Ma poi, curiosamente ci sono ben tre settimi posti a spiccare in termini di qualità, ovvero quelli di Ginevra Stringa nella categoria bambine, Pietro Agostini nella categoria ragazzi e Filippo Zuffi nella categoria maschietti.

Nella giornata dedicata alle categorie Allievi e Bambine, Ginevra Stringa ha conquistato una preziosa 7ª posizione, mancando per un soffio l’accesso alle semifinali. Sophia Merli ha concluso al 17° posto, fermando la compagna di sala Maria Sole Zoli nello scontro per l’accesso al tabellone dei 32.

Maria Sole Romanini ha chiuso il Gpg con un onorevole 18º posto su 195 atlete. Nonostante un risultato lontano dalle aspettative, la spadista ha comunque vinto il Trofeo Kinder Joy of moving come migliore atleta in base alla somma delle due prove nazionali. Nella giornata dedicata alla spada, Pietro Agostini ha mantenuto il suo posto nella top 10 con un eccellente 7º posto. Konstantin Popov ha terminato 28º. Exploit invece di Filippo Zuffi nella categoria maschietti, quella più giovane negli under 14, con settimo posto davvero speciale.

"Siamo davvero orgogliosi – ha commentato Angelo Marri, presidente del Circolo ravennate della spada – della partecipazione e dell’impegno dei nostri giovani atleti a questo campionato italiano under 14. Alea, Ginevra, Filippo e Pietro si sono distinti in una gara durissima. Questi risultati ci confermano la costruzione di un gruppo forte e unito".