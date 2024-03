"Circolo Ippico Manzone, oggetto del contendere è il maneggio che si trova a Marina Romea"

Sulla cronaca di ieri è pubblicato l’articolo ’Circolo Ippico, respinto il ricorso. Resta in gestione alla “Manzone”’. Si legge che il Tar ha confermato l’assegnazione della struttura del Circolo Ippico Ravennate all’Associazione Sportiva Circolo Ippico Manzone. Al centro c’è una foto che ritrae l’esterno del Circolo Ippico Ravennate di via Mambelli 10. Dalla lettura dall’articolo in combinazione con la visione della foto, sembra che oggetto della controversia e dell’assegnazione al circolo Manzone sia la sede del Circolo Ippico Ravennate in Ravenna, Via Mambelli, che appare appunto nella foto. L’oggetto del contendere, invece, era il maneggio in Marina Romea, Via delle Valli che tempo addietro era gestito dal Circolo come sede secondaria solo in luglio e agosto. Il Circolo non avendo più interesse a gestire questo maneggio aveva rinunciato alla concessione già nella primavera del 2022. Il Comune aveva effettuato un nuovo bando e i due concorrenti furono appunto il Circolo Ippico Manzone e il Circolo Ippico La Marchesa. Il lettore, vedendo la foto, può essere tratto in errore e credere che l’impianto del Circolo Ippico Ravennate in Ravenna, Via Mambelli 10, sia stato assegnato al Circolo Ippico Manzone.

Il presidente

Avvocato

Renato De Lorenzi