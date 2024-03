Circolo ippico, respinto il ricorso. Resta in gestione alla ‘Manzone’

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, ha confermato l’assegnazione della struttura del Circolo Ippico Ravennate all’associazione Sportivo Circolo Ippico ’Manzone’, respingendo il ricorso del Circolo Ippico ’La Marchesa’ che si era opposto all’assegnazione da parte del Comune di Ravenna, con la delibera numero 1531/2023 dello scorso 21 giugno.

Il presidente della Seconda Sezione del Tar, Ugo Di Benedetto, non ha quindi condiviso la ricostruzione della gara da parte della ricorrente, ovvero del Circolo Ippico ’La Marchesa’ che riteneva "l’aggiudicazione e, addirittura, l’intera gara complessivamente viziata, stante l’asserita incongruenza dei criteri di partecipazione indicati in sede di avviso a manifestare l’interesse e quelli stabiliti nella lettera d’invito".

Secondo il presidente del tribunale bolognese, "non soltanto la giurisprudenza, con riferimento ad analoghe fattispecie, chiaramente distingue le due fasi ma, quanto allo specifico caso concreto, non vi è dubbio che il Comune di Ravenna abbia chiaramente manifestato tale distinzione già con l’avviso, in cui è stato precisato che la finalità dell’avviso era quella di avviare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati "ad una successiva procedura selettiva" diretta ad assegnare la concessione in uso e gestione del Centro Ippico sito in località Marina Romea in via delle Valli, senza alcun obbligo dell’amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura selettiva.

Ma il Comune indicava tassativamente che i requisiti richiesti dovevano essere soddisfatti esattamente al momento della presentazione dell’offerta e il Circolo Ippico ’Manzone’ era in possesso del requisito di idoneità professionale espressamente richiesto nella lettera di invito". Il presidente Di Benedetto ha dunque respinto il ricorso, compensando tuttavia le spese.

u.b.