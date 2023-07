Circolo Ravennate e dei forestieri Beppe Rossi, vent’anni di presidenza

Nella serata di domenica 2 luglio al Circolo Ravennate e dei Forestieri si è svolta la festa d’estate a scopo benefico

Tantissimi i soci che hanno partecipato all’evento, nella serata c’è stata anche l’occasione per festeggiare con una targa ricordo l’attuale presidente del circolo, un’autentica istituzione, Beppe Rossi, per i suoi vent’anni di presidenza di questa realtà che si trova in via Corrado Ricci.

Beppe Rossi ne è la guida da tempo, organizzandone gli eventi e coordinando gli appuntamenti culturali che durante l’anno si succedono in continuazione.