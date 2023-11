Circolo Velico Ravennate. Matteo Plazzi presidente

Da Gianni Paulucci a Matteo Plazzi. Il Circolo Velico Ravennate ha un nuovo presidente. È un avvicendamento nel segno della continuità quello operato dal sodalizio di via Molo Dalmazia, storico circolo nato nel luglio 1949, e dunque avviato al 75° anniversario di fondazione. Cambia dunque il vertice del Cvr. Un cambio che, in pratica è uno ‘scambio’ di cariche. Dopo le dimissioni di Gianni Paulucci, è diventato presidente Matteo Plazzi, fino a ieri vicepresidente. Paulucci resta comunque nel consiglio direttivo come vicepresidente. Del resto, Paulucci e Plazzi sono considerate due vere e proprie pietre miliari della vela ravennate, capaci di elevare il Circolo Velico Ravennate al rango di eccellenza del panorama nazionale. Non va dimenticato che, nel corso di oltre 70 anni di attività`, il Cvr ha conquistato una dimensione nazionale, tanto da ricevere la Stella d’oro e la Stella d’argento del Coni, come riconoscimento al merito sportivo, ed è stato importante per lo sviluppo non solo dello sport della vela, ma anche della città, del porto e del nostro territorio. Paulucci, 86 anni, ha ricoperto diverse cariche apicali in seno alla Federazione italiana vela, di cui è stato vicepresidente e consigliere. Per il circolo ravennate è stato segretario e presidente: "Ho voluto io questo passaggio di consegne – ha spiegato Paulucci – per garantire al circolo tutta l’energia che serve a portare avanti i tanti progetti che abbiamo elaborato in questi anni. Progetti che ancora devono essere completati e che caratterizzeranno il futuro prossimo. Il nostro è un circolo di eccellenza, uno dei più strutturati d’Italia, tra l’altro molto attivo sul piano sportivo". Matteo Plazzi, 62 anni, non ha bisogno di troppe presentazioni. È un velista capace di salire a bordo di alcune delle barche più importanti dell’altura italiana, come il Brava di Pasquale Landolfi o il Longobarda di Gianni Varasi, per poi partecipare ad un’edizione della Whitbread Round the Word Race con Winston ed infine entrare nel magico mondo della Coppa America, prima con Azzurra 87 e poi nel team di Luna Rossa, che segue dalla sua prima sfida. Nel 2010, edizione senza il team italiano, Plazzi è salito sul trono, vincendo il massimo trofeo velico a bordo del trimarano Bmw Oracle di Larry Ellison. "La vela – ha confidato il neo presidente del Circolo Velico – mi ha dato tanto. Ho iniziato dalla scuola vela proprio al Circolo Velico Ravennate e, oggi, impegnarmi in un ruolo dirigenziale, costituisce per me una forma di gratitudine e restituzione. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto in collaborazione con le istituzioni e col territorio. Il solco è tracciato, ed è mia intenzione continuare senza dubbio sulla strada tracciata da Gianni Paulucci".

Roberto Romin