Circonvallazione, assegnati i lavori di riqualificazione

Ha un nome l’impresa che si occuperà dei lavori di riqualificazione della circonvallazione e dell’ammodernamento dei margini laterali della struttura. Ad aggiudicarsi l’esecuzione dei lavori finanziati dal Pnrr, allora stimati per un totale di 574mila euro, è stata la modenese Progetto Segnaletica. L’azienda, con sede a Campogalliano, ha presentato un conto economico di 452mila euro (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali 20mila euro, ma non comprensivi di Iva), che dunque rappresentato rispetto al totale quantificato dal bando un ribasso del 22%. Il termine per l’esecuzione degli interventi è di 180 giorni dal momento della consegna dei lavori. Il piano di interventi progettato dal Comune fu inizialmente contestato per il suo non prevedere un guard-rail a separazione delle due carreggiate, elemento che molti giudicano imprescindibile per una reale messa in sicurezza della strada, dove, benché raramente, capita di vedere chi compie manovre azzardate quali le immissioni nelle corsie opposte rispetto a quelle di ingresso. Più in generale, la circonvallazione era stata al centro delle contestazioni anche per le abbondantissime multe comminate dai velox posti in corrispondenza di un ponte di via Firenze. Impianti che per le casse di Palazzo Manfredi, prosciugate dagli interventi successivi all’alluvione, si erano rivelate quali autentiche miniere d’oro.

Faenza è una delle poche città sull’asse della via Emilia ad avere una circonvallazione a sud, dal lato dell’Appennino, e non a nord: la passante a nord della città è una sorta di Graal, che riemerge dalle catacombe ad ogni campagna elettorale, per poi tornarvi puntualmente. La volontà di realizzare una nuova strada ad alto scorrimento che colleghi la via Emilia con via Ravegnana e via Granarolo si scontra infatti con una serie di ostacoli: in primis l’urbanizzazione del quartiere Borgo, che rende ormai impossibile ipotizzare una strada di quel tipo al posto di via Cesarolo, e dall’altra parte con un conto economico dalle proporzioni ciclopiche, considerando che l’opera avrebbe bisogno di tre ponti per essere realizzata: uno in via Cesarolo, a scavalcare la ferrovia Bologna-Rimini, uno sul Lamone e uno ulteriore sopra la ferrovia Faenza-Ravenna. Un’opera insomma mastodontica per le casse italiane, la quale, sfumata l’ipotesi di un inserimento nel Pnrr, appare ora definitivamente tramontata.

Filippo Donati