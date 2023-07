Circonvallazione, avviata la bonifica

Avviati lunedì i lavori di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio del cantiere della circonvallazione di Castel Bolognese. Lo rende noto l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che precisa che il termine previsto è l’autunno. Procede inoltre in parallelo l’iter per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori.

"L’opera, finanziata da Anas per circa ottanta milioni – spiegano dall’Unione – , consentirà di risolvere in maniera definitiva il problema storico dei circa nove milioni di veicoli che ogni anno attraversano il centro di Castel Bolognese". "Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto - dichiara il sindaco Luca Della Godenza - questo è un ulteriore passo verso la realizzazione di un’opera fondamentale per la soluzione di tanti problemi della nostra comunità. Un’opera sulla quale stiamo lavorando da tempo, insieme a tutta la filiera istituzionale, e per la quale il nostro impegno sarà massimo nei prossimi mesi".