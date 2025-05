Circonvallazione, cambia la viabilità

A Castel Bolognese proseguono i lavori per la circonvallazione e da domani verrà riaperto il traffico locale sulla via Sant’Ilario a doppio senso di circolazione. Nell’ambito del cantiere della Variante alla via Emilia per la realizzazione del nuovo sottopasso verrà poi temporaneamente sospesa la circolazione sulla ‘Lughese’ dal civico 1880 al 2070, fino al 30 settembre.

Verrà anche istituito il senso unico di marcia per le sole autovetture (eccetto residenti) in via Lazzarini, nel tratto compreso tra il civico 106 e la via Sant’Ilario, con circolazione in direzione da via Lughese a via Sant’Ilario, previo interventi localizzati di asfaltatura.

Verrà istituito un senso unico alternato in via Contessa, regolato da impianto semaforico, per il traffico locale.

La segnaletica apposta indirizzerà il traffico non locale (e non dei residenti) verso la via Borello, evitando così di impegnare le strade comunali interessate dalle deviazioni di traffico.