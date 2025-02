Circonvenzione, a processo: "Le facevo lavori in casa. Per questo mi pagava"

Un bonifico, un pagamento con la carta, l’attivazione di un conto Banco Posta e prelievi bancomat per migliaia di euro, sono al centro di un processo che vede imputato un 76enne di Porto Fuori. L’accusa è di circonvenzione ai danni di una donna poco più giovane di Russi con cui, come ha spiegato lui stesso ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Natalia Finzi e al pm Angela Scorza, "c’era un buon rapporto di amicizia". L’uomo, incalzato dalle domande dell’avvocato difensore, avvocato Mirco Morganti, ma anche del giudice e del pm, ha raccontato che i prelievi allo sportello bancomat, tutti di 150, 200, 250 o 300 euro, erano stati effettuati tra il 2022 e il 2023 per acquistare materiale perché "facevo dei lavori nella casa della signora". Lei, come ha spiegato il 76enne, "non aveva disponibilità economiche, non lavorava, ma faceva lezioni private a qualche bambino. A me pagava le spese per i lavori che facevo in casa". Per quanto riguarda il bonifico, effettuato il 31 gennaio 2023, dell’importo di 4.250 euro, in particolare, l’uomo ha spiegato che "non ho fatto i lavori per un problema alla schiena e ho restituito i soldi". All’imputato è stato anche chiesto conto di un pagamento col pos e in contanti per oltre mille euro, effettuato in una concessionaria ravennate: "Erano per la macchina perché io la accompagnavo dappertutto, anche al mare a Punta Marina".

In merito ai lavori effettuati per l’amica nella casa di Russi dove viveva, il 76enne davanti al giudice ha spiegato che "erano iniziati nel 2015. Il primo anno avevo fatto il bagno, poi avevo segato un albero in cortile, avevo installato anche l’impianto per il videocitofono". Poi nel 2022 le condizioni di salute della signora sono peggiorate drasticamente e alla donna è stato diagnosticato un disturbo neurocognitivo. I lavori del 76enne, però, sono continuati con i prelievi allo sportello bancomat, il pagamento alla concessionaria e il bonifico per un totale di circa 10mila euro. "L’ultima volta che ho visto la signora era il 2023 – ha raccontato ieri l’imputato in udienza –, poi ho smesso di vederla perché con i problemi alla schiena non potevo più fare lavori". Nel frattempo la figlia della donna ne è diventata amministratrice di sostegno e ha denunciato il 76enne che è finito a processo. Sul rapporto con la figlia l’uomo ha detto che l’amica gli aveva raccontato di una discussione tra le due al mercato di Russi "perché aveva venduto casa per 100mila euro".

All’udienza di ieri è stato sentito anche uno dei testimoni della difesa, un idraulico di Alfonsine addetto all’assistenza caldaie, che era andato più volte a casa della signora a Russi: l’imputato – ha spiegato – "seguiva lavori, faceva un po’ di tutto (giardinaggio, bagno, lavori in muratura, imbianchino), l’ho conosciuto lì. Le direttive però me le dava la proprietaria". Nella prossima udienza, in calendario per metà marzo, sarà sentito il precedente proprietario dell’abitazione di Russi acquistata dalla donna, dove il 76enne ha effettuato i lavori. Poi, al termine della discussione, è attesa la sentenza.

Milena Montefiori