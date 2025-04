Circonvenzione a Russi. Condannato ravennate

Nella lista figurano un bonifico, un pagamento con la carta, l’attivazione di un conto Banco Posta e prelievi bancomat per migliaia di euro. Sono le contestazioni costate nella tarda mattinata di ieri la condanna a 2 anni di reclusione e 900 euro di multa (con pena sospesa) per un ultra-settantenne ravennate difeso dall’avvocato Mirco Morganti. L’uomo è imputato di circonvenzione di incapace ai danni di una donna di Russi poco più giovane di lui con cui - aveva spiegato a suo tempo in aula davanti al giudice Natalia Finzi e al pm Angela Scorza - "c’era un buon rapporto di amicizia". Aveva inoltre spiegato che i prelievi allo sportello bancomat - tutti di 150, 200, 250 o 300 euro,ì - erano stati effettuati tra il 2022 e il 2023 per acquistare materiale perché "facevo dei lavori nella casa della signora". La donna a suo avviso "non aveva disponibilità economiche, non lavorava, ma faceva lezioni private a qualche bambino. A me pagava le spese per i lavori che facevo in casa".

Per quanto riguarda il bonifico, effettuato il 31 gennaio 2023, dell’importo di 4.250 euro, aveva sostenuto che "non ho fatto i lavori per un problema alla schiena e ho restituito i soldi". In quanto a un pagamento con il pos e in contanti per oltre mille euro effettuato in una concessionaria ravennate, si sarebbe a suo parere trattato di soldi "per la macchina perché io la accompagnavo dappertutto, anche al mare a Punta Marina". "L’ultima volta che ho visto la signora era il 2023 – aveva assicurato –, poi ho smesso di vederla perché con i problemi alla schiena non potevo più fare lavori". Nel frattempo la figlia della donna ne era diventata amministratrice di sostegno e aveva deciso di denunciare l’uomo.