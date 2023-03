Circonvenzione ad anziano Condannata a 20 mesi

Nella lista figuravano oggetti che lei gli aveva venduto e un’auto comperata a rate e intestata alla donna. Per la procura, lei aveva insomma approfittato dello stato di debolezza psichica dell’uomo – un ultrasettantenne ravennate deceduto più di recente - per trarne vantaggio economico. Una contestazione di circonvenzione costata ieri mattina a una 48enne di origine albanese, incensurata e domiciliata a Ravenna – Gerina Bellovoda – una condanna pronunciata dal giudice Natalia Finzi a un anno e otto mesi di reclusione (con pena sospesa). Il viceprocuratore onorario Katia Ravaioli aveva chiesto due anni e mezzo mentre la difesa (avvocato Massimo Martini) aveva chiesto l’assoluzione. Del materiale al centro del processo fanno parte un purificatore d’aria e un guanciale (6.000 euro); uno ionizzatore di acqua alcalina, un altro guanciale e una macchinetta per il caffè (6.000 euro); una stuoia e un particolare attrezzo per riposare bene (3.400 euro); un’altra macchinetta per il caffè con scorta di capsule (400 euro) ma soprattutto la sottoscrizione di un finanziamento per l’acquisto di una Smart (11.000 euro).

Secondo l’accusa, il profitto per l’imputata consisteva nelle provvigioni incassate a ogni pacco piazzato a quell’anziano di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. E il caso era partito proprio da una segnalazione dell’Acer datata febbraio 2018. Dai controlli era emerso che l’uomo aveva superato i limiti di reddito previsti per potere rimanere in un alloggio popolare: sull’anno 2015 era spuntato un gruzzoletto di quasi 58 mila euro. Ma quando l’uomo era stato convocato per spiegare, aveva assicurato di non possedere più quei soldi a causa di alcune spese. E in effetti sul suo conto erano rimasti meno di 20 mila euro. Era allora intervenuta la polizia locale alla quale l’uomo aveva poi raccontato di essere stato contattato nell’aprile 2017 dall’imputata in qualità di figlia della badante che aveva accudito l’anziana madre fino alla morte. In quel contesto aveva ricordato che la donna si era presentata a casa sua assieme a un altro riuscendo a vendergli vari prodotti a partire dalla macchinetta per il caffè anche se lui beveva solo quello della moka: aveva restituito tutto “perché non ero soddisfatto”, senza però ottenere indietro quanto pagato. In quanto all’auto, a maggio 2017 a suo dire la donna gli aveva detto che le si era guastata la sua e così non poteva lavorare: gli aveva chiesto di aiutarla anche se lui non aveva ben capito cosa significasse fare da garante a un finanziamento. La difesa ha per prima cosa lamentato il fatto che, a causa del decesso, non sia stato possibile verificare le dichiarazioni rese a verbale dall’anziano.

Ha inoltre sottolineato che i prodotti erano stati venduti nell’ambito di marketing controllato: la donna era cioè venditrice autorizzata e sempre affiancata da un collega. Circa il finanziamento per l’auto, il veditore aveva confermato che la trattiva era stata condotta con entrambi e che l’uomo appariva lucido sulle condizioni dell’acquisto. Scontato insomma il ricorso in appello.

a.col.