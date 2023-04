Circonvenzione dello zio per centomila euro

Lo zio, oggi ultra-ottantenne, fin da ragazzo aveva sofferto di una condizione personale che lo aveva via via spinto verso un progressivo ritiro sociale. Una situazione della quale il nipote, secondo l’accusa, aveva approfittato facendosi prima firmare varie deleghe per operare sui conti dell’uomo. E poi sottraendogli danaro per oltre 100mila euro. Per queste ragioni nel dibattimento che si è aperto giovedì scorso davanti al giudice Cristiano Coiro del tribunale di Ravenna, un ultra-sessantenne di Riolo Terme difeso dall’avvocato Valentina La Cara, deve rispondere sia di circonvenzione continuata e aggravata che di furto pluriaggravato: da età e condizioni di salute della parte offesa oltre che dal danno rilevante procurato. Nello stesso processo, si sono costituiti parte civile sia la sorella dell’anziano, tutelata dall’avvocato Luca De Tollis, che l’amministratrice di sostegno, rappresentata dall’avvocato Massimo Ricci Bitti. Ed era partita proprio da quest’ultimo la segnalazione in procura che nell’agosto 2020 aveva spianato la strada alle indagini. In buona sostanza era stata la sorella dell’uomo ad accorgersi nel luglio 2018 che qualcosa non andava nei conti: l’anziano era rimasto senza assistenza, senza danaro e senza deposito titoli. Qualcuno si era cioè approfittato della sua condizione di vulnerabilità non solo prelevandogli praticamente tutto: ma facendogli anche firmare garanzie per prestiti. Non appena preso incarico, l’amministratrice aveva dato un’occhiata ai conti: e tra ottobre 2008 e dicembre 2015 aveva scoperto prelievi tra contanti e bancomat per più di 225 mila euro tanto che a ottobre 2015 il saldo era negativo (-112 euro). Dato che quel conto era co-intestato con l’anziana madre, quest’ultima al tempo allettata, per i prelievi erano state delegate due persone, tra cui negli ultimi tre anni il nipote appunto.

Tutto ciò sebbene all’anziano non occorresse molto danaro per se stesso: appena 400 euro al mese. Per il periodo successivo alla morte della madre (agosto 2015-marzo 2018), l’amministratrice aveva individuato prelievi per più di 47mila euro con un saldo finale di appena 17 euro e spiccioli. E ancora una volta tra le due persone delegate alle operazioni sul conto, figurava il nipote. Ma non è finita qui: perché dalle analisi bancarie era emerso che nel giugno 2008 su quel conto risultavano strumenti finanziari per oltre 80 mila euro, poi interamente disinvestiti e prelevati. Inoltre nel novembre 2017 l’ottuagenario aveva fatto da garante per un prestito personale da 10 mila euro in 72 rate erogato a favore del nipote (il mancato pagamento delle rate aveva poi fatto decadere il beneficio). L’anziano risultava inoltre co-obbligato in un altro prestito da 3.000 euro in 36 rate: questa volta erogato alla sorella per fare fronte al trf della badante, a testimonianza di una situazione patrimoniale ormai compromessa. Le successive verifiche della procura, hanno portato a contestare all’imputato i reati che già consociamo per il periodo nel quale l’uomo poteva operare sul conto dello zio, cioè tra il 2012 e il 2018.

Andrea Colombari