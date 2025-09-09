Circonvenzione d’incapace. Autosalone di lusso fantasma con le credenziali di un altro

Quella fiammante Audi era stata venduta ma mai consegnata. E l’autosalone nel Ravennate era in realtà solo un capannone intestato a un ignaro 41enne di Padova segnato da vari problemi personali tanto da essere seguito da un amministratore di sostegno. Una ingegnosa trafila costata il processo per circonvenzione di incapace a un 48enne vicentino. Per l’uomo - difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò - il dibattimento è partito ieri pomeriggio davanti al giudice Piervittorio Farinella.

Il filone ravennate si era innescato a partire dalla chiusura delle indagini per truffa sulle offerte di vendita di una Audi Q2 pubblicate su siti di settore a nome di una concessionaria all’apparenza riconducibile al 41enne e con sede nel Ravennate. Costo: 22 mila euro. A farsi avanti nel luglio 2019 era stato un 64enne di Trieste: aveva composto il numero indicato nell’annuncio e aveva ottenuto un appuntamento davanti alla sedicente concessionaria ravennate. In stazione lo era andato a prendere il 48enne oggi imputato, pur presentandosi con altro nome. Lo aveva accompagnato al finto autosalone e, con regolare targa prova, gli aveva fatto fare un giro per poi sottoscrivere il contratto di vendita e incassare i 22 mila euro grazie a un bonifico girato su un conto intestato al 41enne. Nei giorni successivi l’aspirante acquirente dell’Audi aveva però ricevuto diverse chiamate con le quali la consegna dell’agognata vettura veniva via via rimandata: prima per problemi amministrativi e poi perché uno dei soci - così gli era stato detto - era scappato con auto e danaro. A quel punto il 64enne aveva deciso di tornare all’autosalone ravennate: ma aveva trovato tutto chiuso.

Ed eccoci arrivati alla circonvenzione. Secondo la denuncia del 41enne, dietro a tutta quella macchinazione c’era un uomo incontrato in un bar nella primavera del 2019: il 48enne appunto. Questi, presentandosi con altro nome, gli aveva proposto di lavorare come amministrativo in una concessionaria del Ravennate. E a lui, in quel momento disoccupato, la proposta aveva fatto piacere. Tanto più che il suo interlocutore sembrava affidabile: gli aveva raccontato di lavorare nel settore auto e di possedere una Mercedes di grossa cilindrata. Il 41enne, soggetto fragile, aveva fatto affidamento su quella proposta arrivando a firmare varie carte tra le quali anche l’apertura di un conto. Ma al momento di iniziare a lavorare, l’altro si era fatto sfuggente e tutto era sfumato.

Andrea Colombari