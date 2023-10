"Circonvenzione sulla sorella". Assolti lei e il compagno

Erano accusati di avere indotto la sorella di uno dei due a cedere la propria quota di una società e a firmare un foglio in bianco per garantire un prestito da 55 mila euro. Una contestata circonvenzione di incapace per la quale, a fronte di una richiesta di condanna a un anno e otto mesi di reclusione, entrambi gli imputati, difesi dall’avvocato Carlo Benini, sono stati assolti. Si tratta di un 53enne del Ravennate e della compagna 57enne oltre che sorella della persona offesa.

Secondo quanto contestato dall’accusa, i due, abusando dello stato di infermità psichica della donna - sulla quale nel 2016 era stata aperta una amministrazione di sostegno -, anche attraverso presunte violenze di tipo psicologico (vedi continue pressioni), l’avevano indotta a compiere una serie di manovre economiche a loro vantaggio messe in atto tra il 2015 e il 2016.

La difesa, anche sulla base delle testimonianze di notaio e commercialista, in arringa ha sottolineato come la parte offesa venisse in realtà pienamente considerata capace da tutti: sia familiari che professionisti. Come dire che non c’era stato nessun comportamento doloso nelle azioni dei due imputati. Inoltre dalla documentazione agli atti - sempre secondo la difesa - era emerso che fino al dicembre 2015 la donna aveva portato avanti in prima persona tutte le trattative. Un ulteriore documento mostrerebbe come dopo la cessione delle quote e prima dell’amministrazione di sostegno, era stato fatto un prelievo da 300 mila euro a ulteriore dimostrazione della capacità di agire della donna. Tutto cioè - secondo la tesi difensiva - era nato dagli interessi economici di altri con conseguenti attacchi ai due imputati. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni circa la ragione della sentenza.