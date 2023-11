Circuì donna fragile, condannato Tarroni

Con un’azione pianificata, avrebbe sfruttato lo stato di sofferenza psichica di una donna, prosciugandole i risparmi di una vita, più di 320mila euro. E per fare presa su di lei, chiedendole a prestito quei soldi poi mai restituiti, avrebbe utilizzato la storia strappalacrime delle sue "ingiuste" grane giudiziarie. Ieri mattina il giudice Cristiano Coiro ha condannato a 3 anni e 6 mesi, per il reato di circonvenzione d’incapace – continuata e aggravata dalla consistenza del danno –, il 67enne Alfredo Tarroni, l’ex idraulico di Alfonsine noto per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’uccisione nel 1987 del 21 enne carabiniere di leva Pier Paolo Minguzzi, figlio di noti imprenditori dell’ortofrutta, e assolto unitamente a due ex militari nel processo di primo grado. La Procura, col Pm Marilù Gattelli – lo stesso del processo per omicidio – al termine della sua requisitoria aveva chiesto il doppio della pena: sette anni.

Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 80mila euro a favore della vittima, parte civile con la tutela dell’avvocato Giovanni Foschini. Cifra più bassa rispetto al danno patito in quanto, se le dazioni di denaro fanno riferimento a un periodo lungo, i fatti fino a ottobre 2015 sono stati dichiarati prescritti. Questi i termini con cui l’avvocato Foschini ha ricostruito la vicenda: la vittima, una donna di 63 anni, conosceva bene la famiglia di Tarroni ed ebbe modo di incontrare anche lui, Alfredo, ad Alfonsine, dopo che lo stesso era uscito dal carcere, avendo finito di scontare la pena a 24 anni per il concorso nell’omicidio di un carabiniere 23enne, tragico epilogo della tentata estorsione – qualche mese dopo il sequestro del 21enne Minguzzi – a un altro imprenditore di Alfonsine, Contarini, sempre del settore dell’ortofrutta. Una vicenda culminata con l’uccisione del militare appostato la notte del 13 luglio 1987 per sorprendere i malviventi durante la consegna del danaro.

Lamentando la sua disavventura giudiziaria, patita a suo dire ingiustamente, e vedendo in quella donna una persona gentile e affabile – ha detto Foschini – aveva cominciato a chiederle denaro in prestito, dicendole che doveva pagare gli avvocati tramite i quali stava preparando una causa per l’ingiusta detenzione. All’inizio poche centinaia di euro, poi quei prestiti si erano via via gonfiati, tanto da restituire alla fine 322 mila euro tra assegni, bonifici e contanti in un arco temporale che va dal 2005 all’inizio del 2018. La donna, prima di decidersi a denunciarlo, aveva dilapidato i risparmi di una vita di lavoro e dissipato un’eredità, arrivando a vendere una casa e a indebitarsi chiedendo a sua volta prestiti ai parenti. Opposto il punto di vista del difensore, avvocato Andrea Maestri, che preannuncia appello: "La difesa aveva osservato - supportata da giurisprudenza della Cassazione - che per realizzare il reato l’incapacità del soggetto passivo deve essere riconoscibile da chiunque. Nei 13 anni contestati la persona offesa ha fatto la ragioniera, gestito l’azienda dell’ex marito, tenuto più conti correnti e svolte notevoli operazioni finanziarie, fatto rogiti notarili e nessuno ne ha dubitato della capacità. Solo Tarroni doveva essere in grado di riconoscere detta incapacità? Per questo era stata richiesta una perizia, non ammessa dal Giudice. Tale oggettivo difetto istruttorio sarà rilevato in appello. In attesa di leggere le motivazioni, si può riconoscere che si tratta di una sentenza, pur non condivisibile nel suo approdo decisorio, comunque equilibrata". Essendo stata esclusa la recidiva (non si può considerare questo reato collegato ai fatti del 1987 - unico precedente penale di Tarroni), restando sotto i 4 anni non andrà in carcere.

Lorenzo Priviato