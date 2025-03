Circuìto e vessato dall’ospite in casa. Si fa sottrarre denaro, auto e moto

Si chiude con un patteggiamento a un anno e nove mesi la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un 33enne di Bagnacavallo, accusato di aver circuito e vessato un 70enne di Punta Marina. Il giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell’imputato, rappresentato dall’avvocato Eleonora Sgrò, e concordata con la Procura.

La vicenda risale al periodo tra maggio e giugno 2023, quando la vittima, seguita da un amministratore di sostegno, aveva aperto la porta di casa al giovane e a sua madre. Quella che doveva essere un’ospitalità temporanea si sarebbe trasformata in un incubo, con il 70enne costretto a subire minacce e pressioni psicologiche, fino a vedersi privato dei propri beni e risparmi.

Secondo l’accusa, il 33enne non solo avrebbe sottratto alla vittima il bancomat, utilizzandolo come fosse il proprio, ma lo avrebbe anche spinto a effettuare prelievi e pagamenti per un totale di circa 20mila euro. Inoltre, avrebbe convinto il padrone di casa a estinguere in anticipo due investimenti per un valore complessivo di 56mila euro. L’anziano avrebbe infine ceduto all’imputato anche la propria auto, una Fiat 500, e una motocicletta Motron 125.

Le accuse mosse nei confronti del giovane includevano circonvenzione d’incapace, minaccia e lesioni personali. Tra gli episodi contestati, emerge l’episodio di uno schiaffo sferrato con un anello di grandi dimensioni, oltre a intimidazioni verbali come “Ti chiudo in una cassa di cemento”, o ancora “Ti rinchiudo in un centro per anziani e ti lascio senza soldi”.

La vittima, costituitasi parte civile con l’avvocato Giovanni Fresa, ha raccontato di aver conosciuto il ragazzo e sua madre prima dei fatti, tanto da accoglierli nella propria abitazione. Tuttavia, una volta guadagnata la sua fiducia, il 33enne avrebbe approfittato delle sue debolezze per manipolarlo e ottenere vantaggi economici.

Nel dicembre scorso il giudice Schiaretti aveva disposto una perizia psichiatrica sull’imputato, affidata al dirigente del servizio psichiatrico dell’Ausl, Roberto Zanfini, che lo ha valutato capace di intendere e di volere.