Circuito solidale per gli alluvionati. Acquisti con le gift card Emergency

Un progetto di Emergency per aiutare le famiglie a rientrare nelle proprie case dopo gli eventi alluvionali: debuttano il 4 dicembre le gift card, finanziate dall’associazione fondata da Gino Strada, in collaborazione con il consorzio di negozi Faenza C’Entro. Cento tessere dedicate ad altrettanti nuclei familiari in difficoltà: "L’obiettivo – scrive Emergency – è consentire alle famiglie maggiormente colpite dall’alluvione di acquistare a prezzi inferiori a quelli di mercato, attraverso l’applicazione di sconti e offerte cumulabili con una gift card, beni utili al rientro nelle abitazioni presso le attività commerciali locali". Per l’iniziativa, Emergency ha messo a disposizione un budget di 350mila euro. Le gift card saranno consegnate a cento nuclei familiari della Romagna Faentina individuate tra quelle già negli elenchi degli alloggi di edilizia residenziale popolare, suddivisi in due fasce: la prima comprende coloro la cui abitazione è stata gravemente danneggiata dall’alluvione, la seconda è relativa ai cittadini che hanno subito gravi danni a parti condominiali, come alle centrali termiche, e che non hanno avuto accesso a Cis e Cas. In base a questi criteri, il valore del buono sarà del valore di 4mila euro per i nuclei familiari della prima fascia e di 2600 per quelli della seconda. Le gift card saranno spendibili nel circuito dei negozi associati al Consorzio Faenza C’entro, nonché presso attività commerciali già aderenti all’iniziativa della zona urbana di Faenza (sono escluse quelle che hanno la loro sede in centri commerciali e gli esercizi alimentari di media e grande struttura).

Gli acquisti dovranno riguardare beni come arredamento, stoviglie, utensili da cucina, accessori per la casa, elettrodomestici, abbigliamento, calzature, dispositivi ed ausili per la vista, materiali per la scuola e alimentari acquistabili presso esercizi di vicinato. A partire da lunedì 4 dicembre fino al 31 dicembre, i beneficiari dell’iniziativa potranno recarsi presso la sede di Confesercenti (in via Bettisi 6) per il ritiro delle gift card. Potranno farlo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. L’elenco dei negozi è in continuo aggiornamento. Le attività commerciali possono aderire all’iniziativa con una quota simbolica di 10 euro. "L’intervento di Emergency a Faenza iniziò nelle prime fasi dell’alluvione – ricorda Nicola Ciano, direttore della raccolta fondi dell’associazione – quando distribuimmo beni di prima necessità alla popolazione, gestendo un hub, e cordinammo il lavoro delle migliaia di volontari arrivati in città per dare una mano a rimuovere acqua e fango. Stiamo inoltre offrendo un servizio di supporto psicologico alla popolazione colpita".

