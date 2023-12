Cis, domande fino al 30 marzo

E’ stata prorogata di tre mesi la scadenza per presentare la richiesta di saldo del Cis, il Contributo di immediato sostegno. Di fatto, i cittadini la cui abitazione principale sia stata allagata durante l’alluvione del maggio scorso potranno inviare la domanda di saldo non entro il 31 dicembre, bensì entro il 30 marzo 2024. Tutti i beneficiari dell’acconto possono recarsi al Cervia Informa, in viale Roma 33 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17) per presentare il modulo B1 già compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sit www.comunecervia.it, corredato dalle fotocopie dei documenti di spesa (fatture, scontrini, ricevute, eccetera) e copia del documento di identità del richiedente. Si può presentare domanda anche su https:sportellotelematico.comunecervia.it.