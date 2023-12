Cis, prorogata la scadenza: 8.147 le domande

Per alcuni la notizia della proroga a marzo della scadenza per presentare le domande di saldo del contributo di immediato sostegno (Cis) è arrivata, ieri, come una boccata di aria fresca. Stop quindi, almeno per altri tre mesi, alle corse per recuperare fatture, inseguire artigiani e acquistare le ultime cose. Di fatto, i cittadini che hanno chiesto il contributo a seguito dei danneggiamenti alle loro abitazioni causati dall’alluvione del maggio scorso potranno inviare la domanda di saldo non entro il 31 dicembre come stabilito, bensì entro il 30 marzo 2024. La notizia della proroga, stabilita dal capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, è stata pubblicata sul sito della Protezione civile regionale. Le domande legate al primo acconto di 3.000 euro, presentate entro la prima scadenza fissata al 30 agosto scorso, sono state, nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 8.147. Di queste 5.192 sono state accolte direttamente dagli sportelli comunali attivati, 1.463 inviate tramite la piattaforma messa a disposizione e 1.492 spedite tramite pec. Le domande di saldo arrivate finora ammontano invece a poco più di 3.000, per la precisione 3.077, divise fra le 11 di Alfonsine, le 240 di Bagnacavallo, le 45 di Bagnara di Romagna, le 473 di Conselice, le 124 di Cotignola, le 1.552 di Lugo, le 100 di Massa Lombarda, le 531 di Sant’Agata sul Santerno e una sola per Fusignano. Allo sportello sono state consegnate 2.749 pratiche, mentre tramite piattaforma ne sono state inviate 263. Altre 65 sono state spedite via posta certificata.

"Anche noi come la totalità dei cittadini confidavamo in una proroga dei termini con i quali presentare il saldo del Cis – spiega la sindaca di Bagnacavallo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni –. Questo per dare più tempo ai cittadini per produrre le rendicontazioni e quindi venire incontro alle loro esigenze, e per dare respiro alle strutture comunali che oltre ad accogliere le domande si stanno occupando anche delle normali attività. Dopo la proroga concessa per presentare le richieste di rimborso per i danni causati dal fortunale, questa ulteriore proroga per i Cis ci rende soddisfatti".

La concessione della proroga non è particolarmente legata alla visita effettuata sul territorio dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo nel corso della scorsa settimana. "Lo scopo di quella visita era legato più al confronto sui vari temi di cui la proroga rappresenta soltanto una parte – continua Proni –. Sul piatto c’è molto altro, dal grado di resistenza del nostro territorio agli interventi di miglioria futuri. La presenza del commissario straordinario testimonia anche l’intensificazione del rapporto fra le istituzioni ai vari livelli, Comuni, Provincia, Regione e Stato, finalizzato a lavorare in modo più efficace".

