Cisterna ribaltata, riaperta la A14dir

È stato riaperto intorno alle 10 di ieri il tratto dell’A14dir tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna. La sera precedente era stato chiuso a causa di un incidente verificatosi intorno alle 19 all’altezza di Bagnacavallo (zona ‘Borgo Stecchi’). A rimanere coinvolte erano state un’autocisterna che trasportava acido solforico e un Audi A4 station wagon. A seguito della collisione, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polstrada di Faenza, il mezzo pesante, condotto da un 46enne originario della Romania, aveva divelto un tratto di guadrail ed era piombato nella scarpata, arrestando la sua corsa, con conseguente fuoriuscita di parte del carico, a pochi metri da un’abitazione. Al volante dell’auto, ribaltatasi lungo la corsia di emergenza, c’era invece un 48enne residente a Ravenna il quale, stando a una prima ricostruzione, era in fase di sorpasso del mezzo pesante. Uno schianto impressionante, le cui conseguenze si sono per fortuna rivelate molto meno gravi rispetto a quanto in primo momento temuto.

Il camionista, che stava dirigendosi a Ravenna per effettuare lo scarico del prodotto in un’azienda della zona industriale di via Baiona, se l’è infatti cavata con traumi e ferite di media gravità ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna. Di fronte a quell’ammasso di lamiere alcuni testimoni lo hanno definito come "un miracolato". Praticamente illeso, anche se comprensibilmente spaventato, il conducente dell’Audi, che ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Spavento e disagi per una famiglia, composta da tre persone, la cui abitazione è situata in via Vecchio Albergone, a una manciata di decine di metri dal punto in cui l’autocisterna è piombata. La fuoriuscita dalla cisterna di parte del carico ha infatti reso necessaria, a scopo precauzionale, la sua temporanea evacuazione. A intervenire sul posto sono stati in prima battuta i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo, insieme ai colleghi dalla centrale operativa di Ravenna. Vigili del fuoco che sono stati in seguito supportati da colleghi provenienti da Mestre, del nucleo ‘Travasi’. I pompieri hanno lavorato tutta la notte e per buona parte della mattinata di ieri. Oltre a loro e al 118, nel luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Faenza per i rilievi di legge, nonché personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Luigi Scardovi