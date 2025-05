’Città dei bambini’, evento conclusivo

Tutto pronto a Massa Lombarda per l’evento conclusivo del progetto ’Città delle Bambine e dei Bambini 2025’, dedicato quest’anno al tema ’D(i)ritti allo sport. L’appuntamento è per oggi alle 17, presso la tensostruttura di via Fornace di Sopra. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per riflettere insieme sull’importanza del gioco e della pratica sportiva nello sviluppo psicofisico dei minori, sul valore dell’inclusione e sul ruolo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ha finanziato l’iniziativa. All’incontro parteciperanno Fernando Morganelli, referente tecnico per il Sitting Volley della FIPAV Bologna e della Bebe Vio Academy, il Circolo Tennis Massa Lombarda e gli Assessorati comunali. Al termine dimostrazioni e partite di sitting volley aperte alla partecipazione.