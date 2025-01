Città e lidi sono abbandonati a loro stessi

Cara redazione, leggendo la lettura del signor Foschi pubblicata nello scorso fine settimana, che ha elencato una serie di problemi della nostra città che farebbero impallidire chiunque avesse a cuore il bene comune, traspare una rassegnazione come se le cose non potessero cambiare, basta fare un giro per la città e la periferia, a parte qualche via del centro, per rendersi conto dello stato di degrado a cui sono lasciate, e non per mancanza di risorse, ma per una visione del bene comune sempre dopo gli altri. Abbiamo solo dati negativi, aria pessima, consumo del suolo tra i primi in Italia, industrializzazione sfrenata, i nostri lidi sono allo sbando, deprezzati da scelte miopi, la rassegnazione è tanta se le persone incapaci che hanno permesso tutto questo prosperano.

Antonio Di Marco

Perché non si aggiustano gli orologi pubblici?

La mia richiesta potrà sembrare stupida, ma vorrei che fossero riparati gli orologi che si trovano in centro a Ravenna. Ce ne sono almeno due, uno in via Cavour e uno in via Diaz e se non sbaglio anche uno in via Cairoli. Capisco che ormai camminiamo tutti curvi sui cellulari e l’orario ce l’abbiamo sempre sotto al naso, ma era bello una volta camminare per strada e sapere che in certi punti sarebbe bastato alzare la testa per sapere l’ora.

Lettera firmata