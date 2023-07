Città già in piedi Il maltempo è alle spalle

Anche questa volta la città di Cervia ha retto al duro colpo inferto dal fortunale di giovedì mattina. Poco dopo il passaggio di pioggia, grandine e vento le condizioni erano apparse preoccupanti, ma i soccorsi, le squadre operative e i privati si sono messi da subito all’opera. Già dopo poche ore molti pini che bloccavano completamente le strade erano stati tagliati - ripristinando la circolazione nelle arterie principali - soprattutto a Milano Marittima. Infatti, l’evento si è sfogato in particolare nella zona delle Terme, nel centro di Milano Marittima e nell’area pinetale vicina.

La sera la zona colpita già aveva ripreso la sua vitalità: persone a passeggio, ristoranti e attività aperte ed eventi confermati. Insomma, un’altra messa alla prova per la città la quale è riuscita ad affrontare le difficoltà garantendo ai turisti una città sicura e operativa. "La Casa delle Farfalle ha subito qualche danno ma domani (oggi, ndr) riapre con i soliti orari e tutte le attività. La situazione è rientrata e la chiusura di due giorni è dipesa dalla strada bloccata che però è stata resa agibile", spiega la responsabile Chiara Tiozzi che, per quanto riguarda invece il Parco Naturale precisa che "al momento è chiuso perché, così come per tutte le aree pinetali, sono in corso verifiche. Gli animali stanno bene. Sono caduti alcuni pini e saranno da sistemare le recinzioni e altri danni causati dall’evento".

Anche alle Saline di Cervia, ancora provate dall’alluvione di maggio, la pioggia e il vento si sono fatti sentire perché hanno "causato alcuni danni allo stabile con tegole volate via e il capanno scoperchiato. Volate via anche le tegole sopra gli uffici e la tettoria per punto rifornimento carburante", spiega il presidente del Parco della Salina di Cervia, Giorgio Pomicetti. Nelle prossime ore l’impegno sarà quello di verificare la sicurezza, ripristinare i danni e svolgere i sopralluoghi necessari nelle aree dove il fortunale si è abbattuto (tra questi proprio la pineta). Emessa poi una ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale relativa ai lavori in emergenza su alberature nei quartieri di Milano Marittima, zona Terme e Malva Nord. Questo perché continuano a arrivare richieste da parte dei proprietari delle abitazioni che comunicano la necessità di dover effettuare la rimozione di tronchi dei pini privati. Il fatto è che per poter effettuare tali lavori devono accedere alle proprie abitazioni mezzi ingombranti e, data la esigua larghezza delle strade, in molti casi non riescono a farlo. Di conseguenza nei quartieri di Milano Marittima, Terme e Malva Nord è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e il divieto di transito durante le operazioni di rimozione degli alberi.

Ilaria Bedeschi