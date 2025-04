"Città pulita solo per l’arrivo del Re"

"La visita dei Reali d’Inghilterra ha mostrato ciò che potremmo essere sempre. Serve volontà politica". A dirlo è Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Un evento prestigioso che ha offerto a Ravenna l’opportunità irripetibile di mostrarsi al mondo nella sua bellezza millenaria, tra arte, cultura e patrimonio storico-artistico. Tuttavia, ciò che non possiamo ignorare è il fatto che, per rendere Ravenna degna di un tale momento, si siano improvvisamente trovate le risorse e l’efficienza per interventi che da tempo i cittadini attendono: lo sfalcio puntuale del verde pubblico, la pulizia straordinaria del centro, la riorganizzazione dei cassonetti, il decoro di zone sensibili come la stazione e i giardini Speyer. Questo dimostra in modo lampante che tenere Ravenna in buone condizioni è possibile. Quello che è mancato finora non sono i mezzi, ma la volontà politica".