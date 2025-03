"Città tranquilla, sorpresa positiva"

Cem Atmar è uno studente internazionale, ha 27 anni, viene dalla Turchia e studia Offshore Engineering. "Come in tutte le facoltà – racconta Cem Atmar – anche a Offshore Engineering ci sono materie più interessanti e materie meno. Ci sono bravi professori, ma qualcuno non parla bene inglese e per un corso internazionale questo non è il massimo. Il corso mi interessa molto e Ravenna è stata una sorpresa positiva; adoro il fatto che sia una città molto tranquilla. Le uniche pecche sono il tempo meteorologico, a cui non mi abituerò mai, così come alle zanzare, e i prezzi dei bar e dei ristoranti, che sono troppo alti".