"Città un po’ chiusa. Ma ora l’apprezzo"

"Scienze Ambientali mi piace, sono venuto dalla provincia di Salerno per frequentarla. Ci tenevo a studiare all’Università di Bologna, ma confesso che con Ravenna all’inizio è stata dura. Non ci sono molte cose da fare per universitari e, in generale, è una città un po’ chiusa. Con il tempo, però, ho conosciuto persone e ho imparato ad apprezzarla", racconta Alessandro Pica. "Da anni – continua – sono in corso i lavori per la nuova sede e solo da qualche mese ci hanno messo a disposizione un paio di aule, mentre prima facevamo lezione all’Istituto Tecnico Agrario. Purtroppo, però, sentiamo rumori, martellate, vibrazioni: non è il massimo. Speriamo che i lavori finiscano presto".