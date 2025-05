Cittadella della Protezione civile, un esercito di volontari in piazza

Nella giornata di ieri piazza del Popolo a Faenza si è trasformata in un importante palcoscenico dedicato alla prevenzione e alla conoscenza dei rischi con la seconda edizione della ‘Cittadella della Protezione Civile’. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Unione della Romagna Faentina, ha visto un’ampia partecipazione di persone che hanno voluto scoprire da vicino il mondo della Protezione civile e le buone pratiche da adottare in caso di emergenza. La formazione diventa importante per non dire fondamentali durante eventi come le alluvioni che hanno colpito la Romagna nel maggio 2023 e nel settembre 2024.