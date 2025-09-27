Cittadella dello sport, campi pronti in 15 giorni

Sono riprese, parzialmente, le attività sportive all’interno del complesso Graziola, da mesi interessato da un importante cantiere Pnrr che da progetto trasformerà, entro l’estate del 2026, l’area sportiva multidisciplinare in una ‘Cittadella dello Sport’. Si tratta di uno dei cantieri più onerosi finanziati in città attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, escludendo le opere legate al ripristino dei danni da eventi alluvionali, opere idrauliche e messa in sicurezza del territorio.

Il progetto della Cittadella dello Sport infatti fu presentato nel 2022 e prevede interventi di riqualificazione sui campi da calcio, da baseball e da rugby, la creazione ex novo di due campi da calcio a 5, la realizzazione di percorsi di collegamento tra i campi, nuovi percorsi fitness e la costruzione di nuovi spogliatoi e di una club house con foresteria e spazi destinati alle società sportive. Era previsto inoltre anche un intervento a parte legato al rifacimento della pista di atletica leggera, questo finanziato da risorse proprie dell’ente.

In seguito all’aumento dei costi energetici e delle materie prime lo stanziamento Pnrr previsto inizialmente è stato incrementato, così come l’ente locale ha incrementato le risorse, anche ricorrendo ad altri bandi, per apportare ulteriori migliorie al progetto, come per esempio la trasformazione in erba sintetica dei campi in erba naturale. Per una somma totale che supera i 4 milioni di euro, dei quali quasi 3 milioni finanziati dal Pnrr. Il progetto e l’affidamento dei lavori subirono un rallentamento nel 2023 quando la scure dell’alluvione si abbattè inesorabile sul Faentino, oberando di conseguenza il lavoro degli uffici. Ciononostante la stazione appaltante è riuscita ad individuare le ditte affidando i lavori, con la prospettiva di terminare entro le vincolanti scadenze dettate dal Pnrr.

Ad oggi, come spiega il vicesindaco Andrea Fabbri con delega ai Lavori pubblici, "I campi in erba sintetica sono in via di conclusione e contiamo che siano messi a disposizione delle società sportive nel giro di due settimane". Un campo in erba naturale attualmente è già in utilizzo alla squadra di calcio, mentre il rugby si sta allenando in altri spazi nel territorio comunale, come a Santa Lucia, in quanto "il nuovo campo – prosegue Fabbri –, è stato riseminato e l’erba è stata tagliata già due volte. La società sportiva insieme alla ditta sta valutando le date di utilizzo", visto che il riposo del terreno costituisce la chiave per la durabilità delle condizioni del nuovo manto. Entro metà ottobre quindi saranno terminati i campi da calcetto e il secondo campo da calcio. "Alla fine dell’anno poi – dice il vicesindaco –, dovranno essere completati gli stradelli di collegamento, i percorsi fitness e le recinzioni". Nella zona ovest invece, si vede già lo scheletro della grande struttura che ospiterà la Club House e i nuovi spogliatoi. Ma "resta da completare il manufatto", entro le scadenze previste.

