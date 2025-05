Cittadella dello sport in zona Mattei: "Piscina, quali tariffe agli utenti?"

Lo sport e la città sono i nodi cruciali del programma della lista civica Ravenna al Centro che, nelle imminenti elezioni sostiene il candidato sindaco Maurizio Miserocchi, arcinota figura ravennate anche nel mondo dello sport cittadino. Sono proprio le società sportive che a Ravenna si occupano da oltre cinquant’anni di nuoto ad aver dato vita alla lista civica in questione: obiettivo prioritario è quello di realizzare, in zona Mattei, un imponente progetto destinato a cambiare il volto di un quartiere. Una vera e propria "cittadella dello sport", su un’area di circa 100.000 metri quadrati destinati proprio allo sport e un’area di circa 40.000 metri quadrati per il verde pubblico. Inoltre la realizzazione di un asse viario di oltre due chilometri che aiuterà a distribuire il traffico verso la zona Bassette: "Diminuendo così il transito su viale Mattei – si legge nel comunicato di Ravenna al Centro –. Inoltre la realizzazione di opere ciclopedonali per circa 3 chilometri, consentiranno alle tante frazioni a Nord di Ravenna di usufruire di un complesso di servizi sportivi di assoluta eccellenza". Ai presenti impianti dal campo da baseball, ai campi da calcio, dai campi da tennis alle palestre, si dovrebbe aggiungere ex novo una palestra fitness, due campi da padel indoor e un centro nuoto comprensivo di 1 vasca da 50 metri più la buca per i sub e vasca per i tuffi. Questo anche per ovviare, secondo Ravenna al Centro, all’impossibilità per le società di nuoto di far allenare i propri tesserati tra le 17 e le 20. Infatti, un punto nodale della lista è anche la nuova gestione della piscina comunale ’Gianni Gambi’. "La comunicazione – aggiungono – del presidente di Coopernuoto alle società sportive di subentro nella gestione in sostituzione del Comune confermerebbe che la stessa Coopernuoto esercita un potere superiore a quello dell’amministrazione comunale. A tutt’oggi, però, non si sa quali saranno le tariffe applicate alla cittadinanza e il costo del noleggio per le manifestazioni sportive".

Ma non c’è solo lo sport nell’idee della lista che sostiene Maurizio Miserocchi. Infatti, viene posta l’attenzione su un aggiornamento del piano sosta dei parcheggi per una gestione più efficiente. "Puntiamo subito sulla sopraelevazione del parcheggio di Via D’Alaggio – conclude il comunicato di Ravenna al Centro – e alla creazione di altre strutture sopraelevate. È, poi, fondamentale valorizzare e promuovere con più decisione i parcheggi già esistenti, incentivando l’uso di soste giornaliere e abbonamenti mensili".

u.b.