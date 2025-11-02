Cittadella dello sport : pronta entro primavera

Proseguono i lavori che interessano la riqualificazione del centro sportivo Graziola a Faenza. Il progetto di una nuova cittadella dello sport, presentato nel 2022 e finanziato con circa 3 milioni di euro di risorse Pnrr, oltre a 1 milione di risorse proprie dell’Ente Locale per un totale complessivo fin qui di oltre 4 milioni di euro è in corso di esecuzione e rientra pienamente nel cronoprogramma obbligatorio dettato dal Piano di Ripresa e Resilienza che prevede il termine dei lavori e il pieno esercizio entro l’anno 2026. Dell’andamento dei lavori e dello stato dell’arte se n’è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale stante un’interpellanza presentata dal consigliere Pd Nicolò Benedetti, ed inoltre negli ultimi giorni una delibera dirigenziale dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei collegamenti all’interno della cittadella dello sport, scorporati dalle opere Pnrr, per 200mila euro. Il cantiere della cittadella dello sport, decisamente impattante non solamente per gli oneri economici, partì con diversi mesi di ritardo rispetto alle previsioni a causa delle alluvioni che interessarono la città nel 2023 ma già in precedenza alcune lavorazioni non comprese nel Pnrr, come per esempio il rifacimento della pista di atletica leggera, furono posticipate per evitare concomitanze di cantieri con inevitabili disagi per gli utenti e slittamenti nelle attività delle società sportive. Condizioni che poi comunque si sono verificate successivamente, ma con disagi più limitati e prevalentemente legati alle riqualificazioni dei campi sportivi. Come anticipato a settembre dal vicesindaco Fabbri, oggi "i campi da gioco in sintetico e in erba naturale per l’attività calcistica sono stati consegnati, mentre entro un paio di settimane è prevista la consegna del campo da rugby". Quanto alla determina dirigenziale dell’Urf "prevede le asfaltature e la realizzazione degli stradelli di collegamento tra i vari campi, che saranno ultimati entro la fine dell’anno". Cosa resta dunque da fare per completare i progetti? "La parte delle strutture nuove – dice il vicesindaco –, la club house, gli spogliatoi nuovi e il magazzino del baseball che è più indietro con le lavorazioni. Ma si punta comunque a finire nei primi mesi del 2026". L’obiettivo è arrivare alla primavera del prossimo anno con la ’Graziola’ completamente rinnovata e inaugurata. E come sottolineato da Fabbri si guarda già all’ultimo capitolo, extra Pnrr: la pista di atletica e la riqualificazione di quell’ultima parte di centro sportivo. "La progettazione preliminare della pista di atletica, che fu realizzata più di 40 anni fa, prevede un investimento di circa 700mila euro. Forse si interverrà anche su spogliatoi e impianto di illuminazione per rifunzionalizzare completamente quell’area".

Damiano Ventura