Cittadini all’Urp per firmare sulla legittima difesa Ma è una bufala

"Scusi dove posso firmare per il referendum contro i ladri?": in questi giorni la “strana” domanda si ripete più volte nell’Urp del Comune di Lugo di

Ravenna, divenuto meta di cittadini-vittime inconsapevoli di una bufala. Tanto che si è resa necessaria una precisazione pubblica da parte dell’amministrazione: ovvero nell’Ufficio Urp del Comune di Lugo "non è in atto nessuna raccolta firme per proporre un referendum popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni", si chiarisce in una nota dell’ufficio stampa. La ’truffa’ a quanto pare è partita da una catena di messaggi whatsapp ricevuti dai cittadini sui loro telefoni cellulari.