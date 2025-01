"‘Civico 25’ da maggio diventa ‘Il gusto dell’inclusione’"

Nonostante le sfide poste dalla pandemia e dalle recenti alluvioni, Eugenio Iannella è pronto a inaugurare un nuovo capitolo nel suo ruolo di pizzaiolo e imprenditore con la sua ultima sfida, legata all’inclusione sociale. Il primo maggio, infatti, in via Papa Giovanni XXIII 444 a Castel Bolognese, aprirà le porte di ‘Civico 25 - Il gusto dell’inclusione’, una pizzeria che offrirà un’opportunità lavorativa a persone con disabilità.

"Il nostro obiettivo è semplice: dare a queste persone la possibilità di lavorare, di sentirsi valorizzate e di costruire un futuro migliore", afferma Iannella. Oltre a essere una pizzeria, il locale fungerà da accademia, offrendo formazione e crescita professionale ai dipendenti.

Una storia di resilienza e inclusione

L’idea del nuovo ‘Civico 25’ nasce dalla profonda convinzione di Iannella che tutti, indipendentemente dalle loro abilità, debbano avere la possibilità di contribuire alla società. La sua esperienza personale, segnata dalla presenza di un fratello con sindrome di Down, ha ulteriormente rafforzato questa sua visione.

"Nonostante le difficoltà incontrate, come la chiusura dovuta al Covid e i danni causati dall’alluvione, non ho mai smesso di credere in questo progetto – continua Iannella –. La comunità di Castel Bolognese ci è stata vicina e ci ha aiutato a rialzarci, dimostrando un grande spirito di solidarietà".

Un modello di ristorazione innovativo, quello del nuovo ‘Civico 25’, che si distingue per il suo approccio alla ristorazione che unisce la passione per la buona cucina alla promozione dell’inclusione sociale. Il locale, con i suoi 80 posti a sedere, sarà gestito da un team composto principalmente da giovani con disabilità, supportati da formatori ed educatori.

Eugenio Iannella invita tutti a visitare il nuovo ‘Civico 25’ e a sostenere questo progetto ambizioso: "Crediamo che la ristorazione possa essere uno strumento potente per creare un mondo più inclusivo e solidale. Vi aspettiamo il primo maggio per festeggiare insieme questa nuova apertura".