Classe e Ponte Nuovo senz’acqua, un guasto grave

Che si sia trattato di un guasto di grave entità, non c’è dubbio. Hera ha fatto sapere che si è rotto un tubo della rete idrica di via Marabina, ne è stato sostituito un tratto lungo sei metri che è arrivato nel cantiere il giorno successivo, cioè la domenica mattina. Nel frattempo Classe, Ponte Nuovo e le aree vicine sono rimaste senz’acqua. È vero che Hera ha allestito due autobotti, ma il provvedimento non è stato sufficiente a ridurre i disagi, non solo dei privati, ma soprattutto delle attività, come bar e ristoranti. Molti sono stati costretti a mandare via i clienti perché non erano in condizioni di lavorare, c’è chi è corso ad acquistare ingenti quantità d’acqua al supermercato, chi ha fatto approvvigionamento grazie alle autobotti che però non sono bastate a soddisfare l’intero bisogno. Insomma le difficoltà sono state parecchie, tenendo anche conto che si tratta di una zona molto frequentata dai turisti. Un guasto può capitare, anche grave, ma bisogna essere pronti ad affrontarlo non solo sul versante degli interventi, ma anche con piani efficaci capaci di tamponare i disagi e di venire incontro a chi vive e lavora nella zona. Sull’episodio è stata presentata anche un’interrogazione dalla consigliera regionale Giulia Gibertoni del Gruppo Misto.