Classense: scale e ascensore. Progetto da 868mila euro

Un progetto da 868.000 euro per dare alla Biblioteca Classense di Ravenna un collegamento con scale e ascensore tra il primo e il secondo piano e abbattere le barriere architettoniche. È quanto ha approvato la giunta comunale dando l’ok a un intervento da 868.746 euro finanziato in parte dal Pnrr (362.354 euro) e in parte con risorse comunali (506.392 euro). Con l’intervento verranno realizzati un nuovo blocco scala e un ascensore sul lato di Largo Chartres che da fuori apparirà come un parallelepipedo staccato dal corpo principale, con mattoni fatti a mano, per essere impattante possibile ma distinguendosi per una lettura della successione degli interventi. Il tutto per rispettare il concetto di un restauro critico-conservativo. "La Biblioteca Classense è un’istituzione di grande pregio e un luogo di rilevante valore storico per la nostra città e non solo – commenta il sindaco Michele De Pascale – che merita il nostro impegno per preservarla, valorizzarla e renderla fruibile in tutti gli spazi, in particolare quelli oggetto dell’intervento che ora sono riservati solo al personale e che racchiudono fondi antichi e di importante valore documentale. Il superamento delle barriere architettoniche dei luoghi di cultura rappresenta per l’amministrazione comunale un obiettivo imprescindibile".

Per l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, e l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, gli interventi sono "un vero e proprio ampliamento della biblioteca". Coi lavori, che vedranno anche una riqualificazione interna e la valorizzazione gli alcuni aspetti architettonici, "sarà possibile restituire alle visite un’ampia area, una delle più pregiate, del complesso. Tutto questo, abbinato ai lavori di restauro in corso dell’Aula magna, rappresenta un investimento grandissimo su uno dei patrimoni più preziosi e amati della nostra città". All’interno, la scala e l’ascensore riprenderanno gli stessi materiali e tecnologia dell’intervento del 2003, tra piano terra, ammezzato e primo piano. Infatti, la nuova scala avrà una struttura leggera, con elementi metallici, pedate in marmo biancone e parapetti in vetro. Il termine di attuazione del progetto, in linea con i vincoli del Pnrr, è previsto per il 31 dicembre 2025.