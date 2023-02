Classi articolate al liceo "Il sistema funziona"

Cambia il mondo della scuola: anche al liceo Torricelli-Ballardini sono già attive delle classi articolate, composte cioè da studenti iscritti a indirizzi diversi. Capita in una prima e in una seconda, formate entrambe da alunni iscritti per metà al liceo classico e per metà al liceo scientifico, ma anche in una quarta, sui cui banchi gli allievi del liceo linguistico siedono al fianco di quelli di scienze applicate. Si tratta di soluzioni ancora piuttosto rare, ma che il calo demografico italiano e il mutare dei desideri e delle aspettative degli studenti faranno diventare a breve sempre più popolari, in particolare in quelle parti del paese in cui è ogni anno più difficile trovare un numero di studenti sufficiente per poter dare vita a un indirizzo: una situazione ancora piuttosto rara in Emilia Romagna – dove le scuole superiori hanno sede nelle grandi città e in quelle medio-grandi poste sulla via Emilia – ma all’ordine del giorno in luoghi come la Liguria o le regioni del meridione. Come funziona una classe articolata? A spiegarlo è la preside del Torricelli-Ballardini Paola Falconi: "Le classi composte da studenti del classico e dello scientifico si separano per le ore delle materie che sono curricolari per...