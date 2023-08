Classica, domani il duo Martelli-Pes

Domani sera, alle 21.15 alla Rocca di Riolo Terme, per il festival ‘La magia del borgo’, saliranno sul palco per un concerto in duo la violinista Beatrice Martelli e il violoncellista Gioele Pes (ingresso gratuito). Beatrice Martelli, nata a Castel San Pietro nel 1997, ha iniziato lo studio del violino a 4 anni. Negli ultimi anni si è appassionata particolarmente alla musica da camera: ha suonato in varie formazioni e approfondito soprattutto il repertorio di Quartetto, e Duo col pianoforte. Gioele Pes, nato a Milano nel 1999, ha intrapreso gli studi di violoncello a 12 anni al Conservatorio di Milano. Di recente si è avvicinato alla musica antica frequentando corsi di violoncello barocco con Gaetano Nasillo e intraprendendo lo studio della viola da gamba con Nanneke Schaap. Nel biennio 20202021 è primo violoncello dell’Orchestra Giovanile Italiana.