"Classicana, Anas acceleri gli interventi"

"Chiediamo ad Anas più certezze e comunicazioni per gli interventi sulla Classicana", dice Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra. Barattoni sarà protagonista domani dalle 18.30 al Villaggio Anic in via Lago di Como di un incontro su di politica, sport e teatro.

"La modifica dell’assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere sull’ ‘Adriatica’, all’altezza del Parco Mirabilandia, è un dato positivo anche per l’avvio della stagione turistica nel fine settimana – dice –. Alla base di questa modifica ci sono interventi doverosi, attesi da tempo dal territorio, ma è importante che questi lavori siano anche celeri".